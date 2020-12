L a compañía biotecnológica Moderna anunció ayer la presentación de la solicitud de autorización de emergencia para su vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos y en Europa, luego de que confirmara que su candidata mostrara una eficacia del 94,1%.

Dos semanas después de haber comunicado una eficacia de 94,5% obtenida en los resultados preliminares, la empresa estadounidense Moderna reportó que el análisis de eficacia del fármaco se basó en 196 casos de Covid-19. De ellos 185 personas recibieron placebo, mientras que 11 voluntarios fueron vacunados con la mRNA-1273, lo que resultó en el 94,1% de eficacia.

El criterio principal de valoración de la tercera fase se basó en el análisis de los casos de Covid-19 confirmados y adjudicados a partir de dos semanas después de la segunda dosis de la vacuna.

Esto significa que las personas vacunadas vieron reducido su riesgo de contraer la enfermedad en un 94% en comparación con las personas que no fueron vacunadas, una eficacia similar al de la vacuna de Pfizer/BioNTech (95%).

Sin embargo, ninguna de las personas infectadas que previamente fueron vacunadas con mRNA-1273 desarrolló un Covid-19 grave, lo que permite hablar de la eficacia del 100% contra esta forma de la enfermedad.

Complicaciones

Moderna informó que no se observaron nuevos efectos secundarios graves en los voluntarios vacunados, pero no aclaró si hubo inicialmente efectos secundarios graves. El 16 de noviembre, la empresa aseguró que la vacuna era "generalmente bien tolerada" y no había suscitado "preocupaciones de seguridad importantes".

Algunas de las reacciones que experimentaron parte de los voluntarios se reducen a dolor en el sitio de la inyección, fatiga, rigidez muscular o dolor de cabeza. Y aunque un participante del ensayo clínico murió, luego se comprobó que formaba parte del grupo de placebo.

"Este análisis positivo preliminar confirma la capacidad de nuestra vacuna para prevenir el Covid-19 con una eficiencia del 94,1% y, significativamente, la capacidad para prevenir la forma grave de Covid-19", dijo Stéphane Bancel, el director ejecutivo de Moderna.

Permiso en marcha

La compañía comunicó que solicitará a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) el permiso para el uso de emergencia de su vacuna, que se espera convoque a su comité asesor sobre vacunas el 17 de diciembre. Esto podría permitir, en caso de que sea aprobada, una distribución en los días siguientes.

"Creemos que nuestra vacuna proporcionará una herramienta nueva y poderosa que puede cambiar el curso de esta pandemia y ayudar a prevenir la enfermedad grave, hospitalizaciones y muerte", declaró Bancel tras el anuncio.

El comunicado de Moderna se suma a las noticias de que la vacuna de Pfizer y su socio alemán BioNTech cuenta con un 95% de efectividad. La farmacéutica del mismo país solicitó la autorización de uso de emergencia ante la FDA el pasado 20 de noviembre y ya está siendo evaluada. Se espera que el organismo habilite su utilización poco después del 10 de diciembre.