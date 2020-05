Súper unida a su hijo Morrison, Jimena Barón está padeciendo la ausencia del nene ya que actualmente está con su padre, Daniel Osvaldo. La cantante expresó su preocupación por la falta de ganas de Momo de volver con su mamá; y es que hacía mucho no veía a su progenitor, dado que en un comienzo la cuarentena complicaba los desplazamientos y muchos hijos de padres separados debieron quedarse donde estaban al momento de dictada la medida.

Al parecer, Momo se siente más cómodo en la casa del futbolista. A través de sus historias en Instagram, la intérprete de "La Cobra" exteriorizó su angustia: "No puedo competir con la casa de mi ex, por ende, mi hijo no quiere volver a mi casa porque no tengo pasto, ni metegol, ni pool, ni una mierda. Así que estoy acá, sola, y no puedo juzgarlo porque con el humor de mierda que tengo, tampoco le voy a exigir que venga a pasar la cuarentena conmigo", sostuvo.