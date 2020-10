El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, pidió disculpas a través de sus redes sociales por el audio que se filtró el pasado sábado, en donde sostuvo que estaba cansado que "tomen de pelotudos a los marplatenses" y se quejó de que intentaban llevar adelante "una operación" para mostrar que en Mar del Plata "faltan camas", en alusión al gobierno bonaerense.

"Saben que ayer hubo un contrapunto entre la provincia y el gobierno municipal. Quiero pedir disculpas porque ayer circuló un audio mío privado con un amigo donde digo un par de exabruptos. Yo siempre aposté al diálogo, al intercambio de ideas y sigo apostando porque creo que es la forma en la que se sale de esta y todas las crisis", remarcó Montenegro.

Por su parte, el ex ministro de Seguridad porteño pidió que no se lleve a cabo el "abrazo solidario" que estaban organizando sus seguidores por redes sociales para manifestarse frente al edificio municipal, como forma de respaldarlo, y subrayó que "no es el momento de movilizaciones ni de marchas", sino de "trabajar todos juntos pensando en Mar del Plata".