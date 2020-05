"Estoy de acuerdo con que los sectores más ricos hagan un aporte extraordinario", fueron las palabras que pronunció el gobernador jujeño Gerardo Morales, quien se mostró a favor del impuesto a la riqueza que buscará impulsar en el Congreso el oficialismo para gravar las grandes fortunas, como forma de enfrentar la delicada situación económica en este contexto de pandemia del coronavirus.

El gobernador de Juntos por el Cambio subrayó que en esta emergencia "quienes están haciendo el mayor esfuerzo son los trabajadores, negociando su salario a la baja para conservar sus empleos", así como el sector público tiene un sueldo "que se lo come la inflación" y no recibe "aumentos salariales", por lo que, pese a señalar que no lo conoce en detalle, afirmó estar a favor del proyecto.

En este período de lucha contra el coronavirus, Morales remarcó que la oposición debe cumplir el "rol de acompañar y de ofrecer ideas para resolver los problemas que genera la pandemia" y destacó que en este momento "al país le ha ido mejor dejando de lado la grieta y trabajando todos unidos por el país".

En este sentido, subrayó que "si la política no se ordena, el virus gana terreno" y llamó a los sectores más radicalizados "del kirchnerismo" a "bajar un cambio".