El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dieron ayer positivos de coronavirus. Berni había decidido aislarse preventivamente el domingo pasado en su casa de Zárate tras conocer el resultado positivo de un colaborador de la cartera provincial. En tanto que el gobernador jujeño confirmó este viernes a la noche, en su cuenta de Facebook, que estaba infectado pero que "me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas".

A través de las redes sociales, Gerardo Morales informó que dio positivo de coronavirus. "Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de Covid-19 positivo. Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas. En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. ¡No bajemos los brazos!", publicó el mandatario provincial.

La información se conoció a última hora de ayer, mientras por la mañana se supo el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, fue diagnosticado también como caso positivo de coronavirus por lo que quedó en aislamiento estricto, según lo informaron fuentes gubernamentales. El presidente Alberto Fernández había señalado más temprano desde Olivos lo ocurrido en los últimos días en Jujuy, provincia a la que consideró como un caso paradigmático "porque era una provincia que estuvo más de cien días sin casos". De hecho, cuatro departamentos de Jujuy continuarán la cuarentena estricta.

En cuanto a Berni, no tiene hasta el momento síntomas y se encuentra bien de salud, pero decidió suspender todas sus actividades y seguir el protocolo de contacto estrecho, tras conocer el positivo de su colaborador. Berni es uno de los funcionarios del gobierno bonaerense que más está en la calle debido a su forma de trabajar, ya que suele estar en operativos policiales en diferentes municipios del conurbano, donde está el foco de contagio del Covid-19.

En la provincia de Buenos Aires ya han dado positivo el intendente de Pinamar, Martín Yeza; el de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; de Merlo, Gustavo Menéndez; de Lanús, Néstor Grindetti, y de Quilmes, Mayra Mendoza.