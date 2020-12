La guerra por la herencia de Maradona trajo en las últimas horas la noticia de que se abrieron demandas por la herencia en dos juzgados, y muchos comenzaron a mover fichas para defenderse o contraatacar.

Al parecer, Gianinna contactó a Matías Morla para hacerle una consulta desconocida, y lo que trascendió fue su respuesta, que llegó a las manos de Jorge Rial. En "Intrusos" pusieron al aire el fuerte audio: "Los que van a determinar quiénes son los herederos de tu papá y qué tengo que decir yo, es un juez. Así que lo que te recomiendo como profesional es que lo antes posible hagas el planteo y cuando me citen yo voy a ir con todo gusto; voy a contar todo lo que tengo que contar sobre el patrimonio de tu papá", comienza diciendo el abogado con un tono serio y despectivo.

Luego inaliza el contacto con una advertencia que puede leerse de varias maneras y el panel del ciclo mencionó "rencor y venganza" en sus intenciones: "Por ahora no me puedo juntar con nadie hasta que la justicia no determine quiénes son tus hermanos y quiénes son los herederos. Por otro lado, nunca me voy poder olvidar por qué no pude participar del velorio de mi mejor amigo, de tu papá".