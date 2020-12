C on un debate caliente, el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados otorgó ayer dictamen al proyecto de movilidad jubilatoria enviado por el Ejecutivo y que ya tiene media sanción del Senado.

Según lo previsto por el oficialismo, la votación se dará el próximo martes 29 en la última sesión del año. La nueva fórmula de movilidad es similar a la aplicada durante los años 2008 a 2017, al combinar en un 50% la recaudación de la Anses y en otro 50% la variación salarial, surgida esta última de la más alta entre las medidas por el Indec y por el Ministerio de Trabajo (índice Ripte).

Tal como se esperaba, el oficialismo logró el respaldo de algunos bloques menores y llegaría a tener la mayoría en la votación, aun con la oposición de todo Juntos por el Cambio y del bloque Consenso Federal que responde a Roberto Lavagna.

El eje de la discusión fue una vez más la ausencia del índice de inflación en la fórmula que determinará los próximos aumentos.

Piedras en el recuerdo

En alusión a la votación de la fórmula de movilidad en diciembre de 2017, el santafesino Luciano Laspina (Pro) rememoró que esa ley salió en "un clima de violencia tanto dentro como fuera de este Parlamento". "Era la barbarie, la imposición de una oposición por la fuerza, eso es lo que se intentó", fustigó y aseguró que esa fórmula, enfáticamente rechazada por el kirchnerismo en ese momento, "hoy a la luz de la experiencia vemos que se comportó mejor de la que hoy propone el oficialismo".

Para el macrista, se está discutiendo una nueva fórmula porque la anterior, que se suspendió, este año "les devolvía a los jubilados entre un 5% y 15% en términos reales, más de lo que les dio Papá Noel Alberto Fernández por decreto cada tres meses". "Lo demás es puro cuento, es verso, lo demás es toda retórica", lanzó.

"Esto es una pieza más del engranaje de la reinstauración populista que quiere imponer Cristina Kirchner. Repetir todo como si la historia fuera la misma", exclamó.

A la extensa intervención de Laspina le siguió el discurso de Leopoldo Moreau (FdT), que dijo sentirse aludido, y se abrió el momento de más tensión durante el encuentro. Hacia al final del uso de la palabra, los integrantes de la bancada opositora comenzaron a los gritos, entre ellos se la vio vehemente a la macrista Silvia Lospennato.

Moreau consideró que Laspina hizo una exposición "dictada por el resentimiento, el revanchismo" y en la que incurrió en "enormes confusiones", además de "mezclar cosas insólitas". "Dice que se viene una reinstauración populista impuesta por la vicepresidenta y a la vez sostiene que esta fórmula es una fórmula de ajusteà En general, el populismo no se caracteriza por esa naturaleza, por promover fórmulas de ajuste", manifestó.

"El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se descapitalizó del 2015 al 2019 de 68.000 millones de dólares a 28.000 millones de dólares", subrayó el kirchnerista y puntualizó que "el déficit de la Anses fue de 250.000 millones de pesos". "¡Vaciaron el sistema previsional de Argentina, lo llevaron al colapso!", disparó y enfatizó que las modificaciones al proyecto se dan porque "se escuchó".

Entonces, completó: "Si ustedes hubieran escuchado en el 2017 no hubieran tenido que poner ni gendarmes ni prefectos a reprimir a la sociedad argentina en la puerta del Congreso, no hubiera habido cientos de detenidos y heridos, no hubieran perdido la vista por balas de goma ocho chicos. ¡Ustedes no escuchaban nada más que a los grupos concentrados y por eso desplegaron la represión ese día!".

Le salió al cruce el diputado Fernando Iglesias (Pro), que señaló que esta vez "no hay nadie reventando una plaza, pagado con dinero público" y "no está ni el gordo mortero, que pertenecía al partido de un diputado que hoy estaba muy tranquilito, parece que había tomado un rivotril (en referencia a Nicolás Del Caño)".

El macrista diferenció que hoy hay "una oposición que no es golpismo" y reclamó que el oficialismo actual, otrora oposición, intentó "durante once veces levantar una sesión que era regular. Eso son ustedes, el club del helicóptero. Nosotros somos una oposición".