U na mujer, y sus cuatro hijos, menores de edad, salvaron su vida milagrosamente al escapar de las llamas que arrasaron con parte de su vivienda, en la localidad bonaerense de José C. Paz. Por si fuera poco, la familia escapó del lugar en medio de una balacera, según denunció la madre, quien remarcó que el incendio fue provocado e ideado por una vecina. Por lo tanto, desde entonces, ella y los niños se encuentran en situación de calle.

En la noche del último sábado, Ángela experimentó una sensación de alerta cuando advirtió que no disponía del servicio de agua. A los pocos minutos, una de las paredes de su casa, cubierta con lonas, era devorada por el fuego y entonces reunió a sus hijos para evacuar el inmueble, en la localidad bonaerense de José C. Paz. La joven reconoció que en ese instante "tuvimos que salir corriendo, porque al mismo tiempo que estaba el incendio nos disparaban con escopetas". El testimonio de la víctima da cuenta de que el siniestro fue intencional, como ella misma argumentó al revelar que "esto es obra de la vecina que nos vendió el terreno. El mismo día nos dijo que iba a prender fuego la casa, para quedarse con la propiedad". A su vez, agregó que "a otra vecina que le compró un terreno la hostigó, y luego se lo revendió"

Los daños fueron materiales, la madre y sus nenes lucen la misma vestimenta desde el sábado, por lo tanto necesitan ayuda, la cual puede suministrarse llamando al 1127588483. No obstante, los damnificados ruegan por retornar a su hogar, pero Ángela confesó que "no podemos volver porque tenemos miedo, dado que las amenazas siguieron después que me quemaron la casa". Por esta razón, enfatizó que "estamos pasando la noche en la calle", en referencia a ella, su esposo Marcos y los cuatro hijos de ambos. En este sentido, el círculo familiar implora que las autoridades pertinentes tomen intervención para garantizar el regreso a su casa.