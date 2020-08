E n medio de la crisis mundial que ha traído la pandemia de coronavirus, la que pasó ha sido una de las semanas más lucrativas de la historia para algunas de las personas más ricas del mundo. En sólo una semana, 500 multimillonarios aumentaron su riqueza en 209.000 millones de dólares. De acuerdo con un informe de la agencia Bloomberg, el patrimonio neto del fundador de Amazon, Jeff Bezos, pasó los 200.000 millones de dólares, convirtiéndolo en el primer hombre del mundo que alcanza esta impresionante cifra.

El empresario e inventor Elon Musk agregó el título de centibillonario al superar su fortuna los 100.000 millones de dólares, impulsada por la incesante suba en los mercados de la acción de Tesla Inc. Esto expandió el exclusivo club de centibillonarios a cuatro miembros. El cofundador de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, la tercera persona más rica del mundo, se unió a Bezos y Bill Gates entre las filas de quienes poseen fortunas de 12 cifras a principios de este mes. Juntos, su riqueza suma 540.000 millones de dólares, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Esta semana marcó sólo el último impulso para la fortuna personal del club de los ricos, cuyo crecimiento al rojo vivo ha sido impulsado en gran medida por los mercados en alza, particularmente las acciones tecnológicas.

El patrimonio neto de Musk ha crecido en 76.100 millones de dólares este año, impulsado por el precio de las acciones de Tesla y una valoración mejorada de Space Exploration Technologies Corp., o SpaceX. También se estipuló un acuerdo de pago corporativo jamás alcanzado entre un CEO y una junta directiva, que podría generarle más de 50.000 millones de dólares si se cumplen todos los objetivos.

Aun así, la ganancia de Musk es superada por la de Bezos, cuya fortuna ha crecido en 84.900 millones de dólares en 2020 como consecuencia de los bloqueos introducidos por la pandemia que han estimulado las compras online en Amazon. La fortuna de Bezos se ha duplicado desde que alcanzó la marca de los 100.000 millones de dólares a fines de 2017, incluso después de ceder una cuarta parte de su participación en Amazon a su ex esposa MacKenzie Scott, de quien se divorciara el año pasado.

Scott está ahora a 700 millones de dólares para superar a la heredera de L’Oreal SA, Francoise Bettencourt Meyers, como la mujer más rica del mundo.

El vertiginoso ritmo de acumulación de riqueza contrasta radicalmente con el estado de la economía mundial. El crecimiento se ha desplomado drásticamente desde que comenzó la pandemia, cuando las empresas despidieron a millones de trabajadores y la demanda de los consumidores se redujo.

La peor parte de la crisis económica ha recaído en los trabajadores jóvenes y con salarios más bajos, por ser más vulnerables a los despidos relacionados con el Covid 19. "No hay dudas de que la pandemia exacerbará la desigualdad en los ingresos y la riqueza, tanto a corto como a largo plazo", dijo Miles Corak, profesor de economía que estudia la desigualdad de ingresos en la City University of New York.