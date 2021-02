En medio de la tercera cuarentena en Israel, más de 10.000 judíos ultraortodoxos violaron las medidas sanitarias y participaron en el funeral del rabino Meshulam Dovid Soloveitchik, víctima él mismo de Covid-19 a los 99 años, en una peregrinación que no fue frenada por la policía. Sin respetar el distanciamiento sanitario preventivo ni el uso de tapaboca en la mayoría de los casos, la marea de hombres de estricto negro atravesó las avenidas desde la casa del rabino en Jerusalén hasta el cementerio Har Hamenuhot en la misma ciudad, sin ser disuadidos por autoridades políticas o fuerzas de seguridad. "No iré a enfrentar a 20.000 personas porque no soy capaz de hacerlo", dijo el vocero de la policía de Israel para la comunidad ultraortodoxa, Shabtai Gerberchik, en una entrevista con la estación de radio de Kan’s Moreshet en la que duplicó la convocatoria informada por los medios locales. "¿Qué podemos hacer en esta situación? ¿Puedo entrar con la caballería y los cañones de agua e interrumpir la procesión fúnebre? La ley es muy draconiana, a veces la vida es más complicada que cualquier otra cosa, y solo hay que minimizar el daño", agregó el vocero policial, citado por el diario Haaretz.

El rabino fallecido, Soloveitchik, quien contrajo el coronavirus antes de la festividad judía Hanukkah en diciembre de 2020 y murió anoche, era miembro de una respetada dinastía rabínica y lo reverenciaban todas las facciones ultraortodoxas.

La policía no sólo argumentó que la procesión era demasiado grande, sino que la sociedad israelí en su conjunto suele violar la cuarentena decreta por la pandemia y puso de ejemplo una fiesta clandestina en Tel Aviv. Sin embargo, la procesión funeraria generó una enérgica condena de Benny Gantz, el ex número dos de la coalición de gobierno ya fracturada y ex jefe del ejército. "O cerramos para todos o abrimos para todos", reprendió Gantz, citado por la agencia de noticias Europa Press.