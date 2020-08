E l avance del coronavirus parece incontrolable en Bolivia, donde los casos rondan los 100.000, con poco más de 4.000 muertos. A esto se suma la situación sanitaria, que en buena parte del país es crítica y las consecuencias las pagan todos. Una de las víctimas del deficiente sistema de salud y del mal manejo de la pandemia por parte del gobierno fue la hermana del ex presidente Evo Morales, quien falleció tras luchar por ingresar a una sala de terapia intensiva. Por otra parte, y por motivos que no fueron revelados, también perdió la vida el hermano de Donald Trump.

En Bolivia, Esther Morales Ayma, de 70 años, falleció mientras estaba internada en el Hospital de Tercer Nivel Oruro-Corea. Según se indicó, la mujer estuvo alojada en el área de preterapia del Hospital General San Juan de Dios, mientras su familia buscaba un espacio en terapia intensiva en varias clínicas privadas. Sin embargo, eso fue imposible como consecuencia de la falta de oxígeno medicinal en Oruro derivada de los bloqueos carreteros de rutas realizados por grupos opositores al gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez.

Finalmente, después de varios días de lucha e incertidumbre, el 9 de este mes fue admitida en la sala Covid-19 del hospital de Oruro, aunque su estado se complicó hasta su fallecimiento.

Tras confirmar su deceso, Evo lamentó no poder despedirla. "Por qué tanto odio, racismo y persecución política que me impiden ver, por última vez, a mi única hermana. Para mí, Esther fue mi madre. La historia juzgará", se quejó en las redes sociales el ex mandatario, quien permanece refugiado en la Argentina.

Poco después, Áñez envió un mensaje a la familia de Morales: "Mi sentimiento de solidaridad para su familia; la salud, la vida o la tristeza de la partida, son cosas que están más allá de la política".

Tristeza yanqui

El que también está de luto es el jefe de la Casa Blanca debido a la muerte de su hermano menor, quien estaba hospitalizado en Nueva York "por una condición seria". Sin embargo, no dio más detalles sobre lo que le sucedía.

"Con una gran pena comparto que falleció mi maravilloso hermano, Robert. No era sólo mi hermano, era mi amigo. Lo echaremos mucho de menos, pero nos volveremos a encontrar. Su recuerdo estará en mi corazón para siempre", expresó Donald Trump a través de un comunicado.

El presidente de Estados Unidos ya había manifestado su preocupación por el estado de salud de su hermano de 71 años cuando el viernes pasado fue a visitarlo al hospital en Nueva York.

La salud de Robert Trump ya era delicada desde hacía tiempo, por lo que en junio había estado internado en la unidad de cuidados intensivos del centro Monte Sinaí en Manhattan "por una condición seria" de la que no se ofrecieron más detalles.