El reconocido comediante Carl Reiner falleció este lunes por causas naturales a los 98 años, en su casa de Beverly Hills. El histórico actor fue el creador del "Dick Van Dyke Show" y a lo largo de su carrera se desarrolló como guionista, director y productor. Ganó 9 premios Emmy en su carrera.

También participó de la trilogía "La gran estafa", de Steven Soderbergh, en la que interpretó a Saul Bloom junto a Brad Pitt y se destacó en sus papeles en los programas "Frasier" y "Mad About You". Además, hasta el año pasado era habitual escucharlo como actor de voz en series y películas animadas como "Padre de familia", "American Dad", "King of the Hill", "Bob’s Burgers" y las películas de "Toy Story".

Su hijo, el cineasta Rob Reiner, manifestó en Twitter: "Anoche falleció mi papá. Mientras escribo esto me duele el corazón. Él era mi luz de guía".