El ex juez federal Jorge Urso (foto) murió ayer en un club hípico del partido bonaerense de Moreno, cuando andaba a caballo, en un hecho que es investigado por la fiscalía de esa jurisdicción. Urso falleció en el Centro Hípico San Salvador, en Puente Márquez y Segundo Sombra, tras sufrir una caída mientras practicaba equitación. Un instructor del lugar declaró que el ex juez, de 63 años, paseaba con su caballo por el predio y cayó del animal sin haber efectuado antes "ninguna maniobra de salto". Urso fue uno de los doce jueces federales de Comodoro Py 2002 entre 1993 y 2006. Estuvo a cargo de la investigación por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador y fue quien ordenó la detención del ex presidente Carlos Menem en esa pesquisa en junio de 2001.