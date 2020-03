E l avance del coronavirus en Italia es implacable y no distingue nacionalidades. Mientras la cantidad de muertos sigue en aumento, se confirmó que entre las víctimas hay un argentino. Se trata de un hombre de 53 años que trabajaba en un restaurante y estaba internado en Milán. En tanto, un médico reveló que los infectados en el país podrían ser unos 600.000.

Hacía más de diez años que Mario Gustavo Mallo vivía en el norte de Italia, donde trabajaba en un restaurante hasta que debió ser internado con síntomas de Covid-19 en el hospital San Pablo, de Milán. Según su familia, no tenía patologías previas y "era sano, no fumaba". "Sus pulmones sencillamente no resistieron", lamentaron, al confirmar la noticia de su deceso. En tanto, su pareja fue sometida a exámenes para comprobar si está infectada.

Mallo no es el primer argentino que muere en el exterior tras contraer Covid-19. El 11 de este mes se conoció el fallecimiento de otro compatriota, el saxofonista Marcelo Peralta, de 59 años.

Una cifra incontrolable

Italia se convirtió la semana pasada en el país con mayor número de muertos en el mundo y, pese a que la cantidad de fallecidos había descendido durante dos días seguidos, el informe de ayer revirtió esa tendencia y demostró que la pandemia aún hace estragos en la península.

Según reveló Protección Civil, hubo 743 fallecidos en 24 horas, con los que el total ascendió a 6.820. También hubo 3.612 nuevos contagiados.

Sin embargo, el director del organismo, Angelo Borrelli, afirmó que la cifra de infectados en el país podría ser diez veces mayor a la confirmada. Según dijo, "es creíble" que haya unos 600.000 contagiados. "La relación de que haya un enfermo informado de forma oficial por cada diez no informados es creíble", sostuvo, a la vez que admitió: "Los números son otros de los que damos oficialmente. La epidemia va más rápido que nuestra burocracia".

La alarmante declaración de Borrelli fue respaldada por otros infectólogos, como Massimo Galli, director del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Sacco de Milán. "Temo que la hipótesis de Borrelli es muy cercana a la realidad, aunque no tenemos datos seguros para poder decirlo, pero los contagiados son muchos más de los que están registrados oficialmente".

Por su parte, el profesor Silvio Garattini, afirmó: "Debemos tener presente que el número de los casos depende de los controles. Por cierto que los contagiados son muchos más, porque hay muchos asintomáticos, que al no sentir los síntomas creen que no han sido contagiados y difunden el virus libremente".