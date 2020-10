U n nuevo contratiempo podría sufrir la vacuna de la Universidad de Oxford que está produciendo el laboratorio AstraZeneca, ya que un voluntario brasileño murió mientras participaba en la fase 3 de testeo. Según la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil, aún no está confirmado si recibió una dosis del fármaco o un placebo y tampoco está claro qué fue lo que provocó su deceso.

La víctima es un médico de 28 años de la ciudad de Río de Janeiro, que formaba parte del grupo brasileño de voluntarios en el desarrollo de la vacuna y que desde marzo trabajaba en la primera línea de atención de pacientes con coronavirus en las unidades de terapia intensiva y en emergencias.

"En relación con el fallecimiento del voluntario del test de la vacuna de Oxford, la Anvisa fue formalmente informada de ese hecho el 19 de octubre de 2020", explicó el órgano regulador estatal brasileño, que agregó: "Es importante destacar que, con base en los compromisos de confidencialidad ética previstos en el protocolo, los organismos reguladores involucrados reciben datos parciales referentes a la investigación realizada por este comité, lo que sugirió que el estudio debe continuar, por lo que el proceso permanece en evaluación", agregó.

Por su parte, Antonio Barra, presidente de Anvisa, dijo a los medios que "el caso continúa en análisis y los test proseguirán". "No tenemos todavía pedidos de registro y no hay plazos para responder. Es la mayor prioridad, pero no fijaremos ninguna fecha para evaluar los exámenes de las vacunas", concluyó.

Aclaración

Mientras las dudas continuaban, la Universidad de Oxford aclaró que el voluntario no había recibido una dosis de la vacuna, sino que pertenecía al grupo de control, por lo que le habían suministrado un placebo para comparar con el efecto real de la vacuna en quienes sí la habían recibido.

Por eso, tanto Oxford-Astra Zeneca como la Universidad Federal de Sao Paulo, coordinadora de los ensayos en Brasil, confirmaron que los ensayos continuarán.

Hace varias semanas las pruebas fueron pausadas un tiempo por una enfermedad aparecida en un voluntario, pero ya habían sido reanudadas por considerarse que el incidente no era significativo en el desarrollo de la droga, que ofrecía buenos resultados.