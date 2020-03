Mónica Ayos aseguró que siente "impotencia", al igual que sus colegas mexicanos, por lo que sucede en el país. "Hay bastante gente de México con llegada masiva, por suerte, que sí están al tanto de la severidad del coronavirus, tratando de colaborar informando desde las redes, pero esto debería ser piramidal y todavía no lo es ya que no hay normas ni medidas estrictas. Nos quieren hacer creer que estamos en ‘escenario uno’ y, ojo, que yo soy de las que están de acuerdo con no entrar en pánico, pero no en minimizar la situación que puede venir si la gente sigue en la calle, en conciertos de rock, en supermercados y en shoppings", consideró la actriz, y explicó que los alumnos de las escuelas estatales siguen yendo a clases. "México necesita despertar. Necesita convencerse de la gravedad y unirse desde la responsabilidad y los cuidados hacia uno y hacia el prójimo ante esta realidad para prevenir un desastre como el de los demás países que no oyeron a tiempo", Ayos y Olivera estuvieron en la Argentina visitando a su familia y regresaron a México a principios de febrero. Allí, se fueron enterando del avance del Covid-19 a través de las noticias que llegaban desde China.