Nicole Neumann atraviesa esta cuarentena obligatoria tomando los recaudos necesarios, tanto para ella como para sus tres hijas que viven con ella. Sin embargo, ahora la modelo decidió que era momento de que Fabián Cubero, padre de Indiana, Allegra y Sienna, pasara tiempo con ellas luego de cumplir con su aislamiento tras volver de México. "Las chicas no veían al papá hace un mes porque se fue de vacaciones, volvió y quedó en cuarentena otros 14 días. Me parecía que tenían que verlo, ya lo necesitaban", comentó Nicole en "Nosotros a la mañana". Luego, la rubia contó las precauciones que tomó: "Obviamente que lo acepté con todos los cuidados posibles. Primero que van en un auto de una casa a la otra. Me daba miedo porque allá es departamento y el tema de la gente que sube al ascensor, que respira, estornuda ahí adentro, los botones. Todo eso me daba pánico", finalizó.