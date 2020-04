Una de las tantas celebridades deportivas que se sumó a la campaña solidaria de Diego Schwartzman y Paulo Dybala fue Emanuel Ginobili. El ex basquetbolista de la Selección Argentina y San Antonio Spurs no tuvo participación en el torneo, pero se mostró predispuesto a ayudar contra la pandemia del coronavirus.

"Quiero aclarar que Diego me llamó enseguida para participar, pero yo no entiendo nada de la Play...", fue lo primero que dijo el bahiense al ser entrevistado. Pese a esto, no dudó en ser parte de la transmisión para recaudar fondos. Manu está muy activo en las redes sociales, publicando videos e intentando dar una mano de la forma que puede, concientizando a sus millones de seguidores.

En cuanto a cómo está llevando la cuarentena, explicó que "en Texas la cuarentena es algo menos rigurosa, uno puede salir a caminar o andar en bici algunas cuadras cerca de casa, siempre y cuando no tenga contacto con nadie. La escuela ‘online’ de los chicos nos mantiene ocupados, así que estamos bien". Por último, se comprometió a donar una de sus camisetas de la Selección, para que sea subastada en unos días.

Ginóbili no entiende nada de la play, pero sí de solidaridad. Y lo demostró una vez más...