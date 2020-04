Si bien no comenzó del todo bien su paso por River, supo revertir la situación y se fue por la puerta grande, siendo un símbolo del equipo que obtuvo la Copa Libertadores frente a Boca. Gonzalo Martínez, hoy en Atlanta United de los Estados Unidos, se ilusiona con una posible vuelta a Núñez.

"Si fuese por mí vuelvo mañana. No sé cuándo podré volver, no depende solo de mí, pero la idea es volver bien para devolverle a toda la gente de River la alegría que me dio", explicó el Pity en Radio Mitre. Martínez, de 26 años, obtuvo ocho títulos en el Millonario, cinco de ellos internacionales, y es autor de uno de los goles en la final contra el Xeneize en Madrid. "El gol contra Boca no fue el más importante en mi carrera. Creo que el penal contra Gremio es más desequilibrante, porque estuve preciso en la jugada justa", aseguró el volante zurdo.

Luego, se deshizo en elogios a Marcelo Gallardo. "Está entre los cinco mejores entrenadores del mundo. Está dos pasos adelante de todo, labura y hace todo para que le vaya bien", comentó Martínez. Sobre el futuro del Muñeco, el Pity explicó que "se va a quedar en River por mucho tiempo más porque es joven todavía. No sé bien cuántos años tiene de carrera, siete u ocho, y ya ganó muchos títulos, es una locura". Por último, se animó a dar un equipo en el que dirigirá Gallardo en algún momento de su carrera. "Creo que tiene más que merecida su oportunidad en Europa. Lo veo dirigiendo al Barcelona en unos años", finalizó el Pity.