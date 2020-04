En muchas oportunidades, los futbolistas que surgieron de las inferiores de algún club sueñan con algún día poder volver a vestir esos colores. Uno de estos casos es el de Augusto Fernández, quien debutó en River allí por el 2006 pero que nunca pudo regresar. Ahora el mediocampista de 34 años quedó libre del Beijing Renhe de China y fue consultado acerca de si podría volver al club de Núñez, pero para sorpresa de muchos su respuesta fue contundente.

"Si me llaman ahora obvio que escucho y analizo, pero no sé si estoy a la altura para jugar en este River de Gallardo", soltó el ex Vélez en un vivo de Instagram junto al periodista Sebastián Srur. "Hoy Enzo Pérez y Leo Ponzio son líderes y emblemas del equipo. No creo que yo sea necesario hoy para River. Ellos están asentados, se lo ganaron y están muy bien", añadió.

Después de jugar en el Millonario, Fernández pasó a préstamo al fútbol francés, pero nunca pudo regresar. "Cuando volví de Francia, lo primero que hice fue hablar con River porque crecí ahí. No voy a dar nombres, pero no me dieron bola y me fui a Vélez porque manifestó su interés", lanzó.

Sueña con volver

Manuel Lanzini se fue de River a mediados del 2014, y si bien ahora se encuentra jugando en el West Ham, confesó su deseo de pegar la vuelta al club de sus amores. "Todavía tengo contrato, pero mi deseo es estar

r en buen estado para brindarle cosas buenas al club. Ojalá pueda ser rápido. Nunca se sabe qué va a pasar, pero mi idea es volver en plenitud", soltó el jugador en diálogo con AM 690.