La grieta en el mundo de los derechos humanos se agigantó. Estela de Carlotto -titular de Abuelas de Plaza de Mayo- y Hebe de Bonafini, líder de Madres, cuestionaron a Nora Cortiñas por sus críticas al presidente Alberto Fernández, quien pidió "dar vuelta la página".

"Es un negacionista", fueron las palabras de Cortiñas. Sin embargo, acto seguido sus pares salieron con críticas. "Cada uno puede opinar, pero si no colaboramos con todo lo que tiene que hacer Alberto acompañándolo, entendiéndolo... y que después pida disculpas un presidente que no tiene por qué hacerlo: ya lo conocemos, no nos confundamos. Lo único que falta es que en los derechos humanos estemos cuestionando lo que sabemos que es un gobierno salvador", señaló Estela de Carlotto.

En ese sentido, la la titular de Abuelas de Plaza de Mayo instó a realizar los eventuales cuestionamientos al gobierno en privado y no a través de los medios de comunicación: "Si para nosotros lo que él hace está equivocado, no salgamos a darle de comer a la prensa que es de lo peor. Yo lo llamo por teléfono, si él nos escucha, no hacer viva voz en los medios. A algunos les viene muy bien que una persona de vieja data, una madre, una luchadora diga algo así. Pero no contribuye, le da de comer al enemigo", dijo.

Por su parte, Bonafini consideró que es "una injusticia" el cuestionamiento que hizo Cortiñas, a quien le pidió "ser coherente". "No quiero discutir con esa persona, porque no tengo nada que discutir. Esas personas que dicen `30 mil, 30 mil´ y andan con la foto del hijo colgada, ahí ya las tengo que juzgar: o estás con los 30 mil o estás con tu hijo. Hay que ser coherente: si socializás la maternidad, sos madre de todos", lanzó.