Tiene ganas de pegar la vuelta y, considerando los gustos futbolísticos de Sebastián Beccacece, Ricardo Noir (de él se trata) podría ser ese extremo que tanto le gusta al entrenador de Racing. El delantero está en Belgrano, que no hará uso de la opción de 500.000 dólares, y tendrá que regresar a la Academia a mitad de año. "Ojalá tenga chance de que Beccacece me tenga en cuenta porque es un club con el cual me llevo de diez y siempre me trataron con la mejor onda", expresó Noir. Quien también deberá regresar a Avellaneda es Brian Mansilla, actualmente en el Vitória Setúbal de Portugal.