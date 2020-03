En medio de la pandemia de coronavirus, dos íconos de la ciudad de Nueva York, como la Estatua de la Libertad y el mirador del Empire State, fueron cerrados al público por las autoridades sanitarias. Sin embargo, negaron que Nueva York sea puesta en cuarentena.

Tal es la desesperación ante el avance del Covid-19, que ya contagió a más de 6.300 personas y mató a al menos 106 en Estados Unidos, el área de parques nacionales expresó que la salud y la seguridad de las personas que trabajan en sus instalaciones son "su primera prioridad" y que por ese motivo fueron cerradas tanto la estatua como la isla en la que se encuentra el monumento.

Sin embargo, el gobernador de Nueva York anunció que no piensa imponer una cuarentena en ninguno de los distritos del estado, a pesar del aumento de los casos confirmados en esa jurisdicción, que superan los 1.300, con 12 muertes.

Andrew Cuomo salió al cruce de los rumores que hablaban de una cuarentena en la Gran Manzana, donde ya se ha decretado el cierre de las escuelas públicas, teatros, cines, bares y restaurantes, que únicamente pueden servir comida para llevar. "Oímos que la ciudad de Nueva York se va a poner en cuarentena. Eso no es cierto", dijo Cuomo en una conferencia de prensa, en la que recordó que una medida de ese tipo tiene que ser aprobada por su gobierno y no puede ser impuesta por los ayuntamientos. "No tenemos ningún interés, ni ningún plan, para poner en cuarentena ninguna ciudad", insistió.

Respecto del cierre de la tradicional Estatua de la Libertad, las autoridades dijeron que no tiene fecha de reapertura.

Todo clausurado

El dueño del Empire State también expresó a través de una breve nota en la página web del emblemático edifico que el observatorio permanecería cerrado temporalmente.

Otros observatorios también han notificado el cierre temporal, como el recién inaugurado Edge, en Hudson Yards, así como los miradores de la Freedom Tower, del World Trade Center, y el del centro Rockefeller.