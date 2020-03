Luego de que Carlos Salas, un cordobés de 64 años, acusara a Chico Novarro de reconocerlo a la fuerza como su hijo, DiarioShow.com se comunicó con el músico. "Se borró e intentó que mi mamá abortara, pero estaba muy avanzado el embarazo", acusó el hombre, quien también es cantante, y detalló que Novarro le otorgó su apellido luego de tres exámenes de ADN positivos. Su madre, Luisa del Carmen Carozza, falleció hace cuatro meses.

El cantautor, de 85 años, respondió: "Fui demasiado bueno con esa gente a quien no conozco realmente, no los conocí nunca. Nunca tuve vínculo con Carlos porque cuando la madre lo tuvo se hizo cargo otro señor, y hasta le puso su apellido y todo. Esto ocurrió en el año ‘55, y ya me había ido de Córdoba hacía muchos años. Creo que no corresponde ningún reclamo de ningún tipo porque nunca lo sentí como mi hijo", disparó.