Ayer por la tarde la actriz Natalie Pérez quedó internada en el Sanatorio de los Arcos. No estaba previsto, pero su mánager Denise Kemelmajer, explicó lo que sucedió y al respecto advirtió: "Natalie se sometió a un tratamiento para congelar óvulos. Este procedimiento puede presentar, en algunos casos, ciertas complicaciones durante la punción. A ella le provocó una hemorragia interna. Está bien, pero los profesionales están tratando de controlar la hemorragia. En las próximas horas tienen que ver si el sangrado se reabsorbe", agregó en diálogo con TN Show.

Rejcordemos que en su momento, la ex protagonista de "Pequeña Victoria", quien en 2019 finalizó su noviazgo de seis años con Ramiro Gayoso, contó que pensó en la posibilidad de congelar óvulos: "Creo que estaría bueno, porque si quiero tener hijos, por ahí puedo. No sé, porque uno hace cálculos con esas cosas. Decís: ‘Bueno, dos años, pero si quiero tener uno cuando tenga 40 ya no puedo’. Entonces, no está mal guardar". Pérez se encuentra estable y en observación y espera recibir el alta médica para continuar con sus compromisos laborales. Natalie acababa de estrenar su nuevo single "Te quiero y nada más", y antes de este trastorno de salud ha estado plenamente abocada a la difusión del material. "Ella está de buen humor y acompañada por su mamá", agregaron desde su entorno, y describieron lo sucedido como "un pequeño susto". "Se sintió mal y resulta que tenía una hemorragia",