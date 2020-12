S iguen las repercusiones por el escándalo que involucra a Mirtha Legrand y el sindicato de choferes particulares, luego de que un grupo de personas del gremio intentara ingresar a su domicilio para realizar una "inspección sindical" en el marco de un presunto reclamo de aportes adeudados a su chofer Marcelo Campos.

El supuesto procedimiento no sólo no había sido ordenado por la Justicia, sino que ni siquiera existiría un expediente abierto por la cuestión. Pero la situación originó una serie de cruces entre el gremio y Nacho Viale, productor de la diva y titular de StoryLab, la empresa que produce sus programas y tiene contratado al chofer.

El nieto de Legrand manifestó que este episodio está vinculado a "una extorsión". "Mirtha aporta hace muchos años al Sindicato Único de la Publicidad. Cuando contrató a su chofer, lo dio de alta en ese mismo sindicato porque es lo que correspondía. Ahora lo que surge es una guerra entre sindicatos que es un problema de ellos, pero de la que muchos ciudadanos somos víctimas, como sucedió ayer", explicó en diálogo con Diego Leuco en Radio Mitre.

"Llegaron y dijeron que eran del sindicato tal y querían entrar a la casa. Hablaban de hacer una inspección y mencionaban a un inspector verificador propio del sindicato, llamado Mario González", repasó Viale. "Acá no existe orden judicial, el sindicato no tiene personería gremial como para pedirla, no hay causa, no hay juzgado, no hay denuncia, no hay juez, no hay fiscal, no hay nada que esté dando lugar a esto. Esto es un acto de cuatro vándalos en una mesa", agregó.

Y analizó: "Tanto que hablan de la pandemia, mi abuela es una mujer de 93 años que la estuvimos cuidando durante nueve meses, que gastó una fortuna para poder hacer su programa porque se lo merecía, para que vengan treinta estúpidos a querer entrar a la casa".

Frente a esta situación, la doctora Mariana Gallego, apoderada de Chiquita, realizó una denuncia penal contra estos individuos, alegando "la posible comisión de los delitos de hostigamiento, extorsión y amenazas" contra la diva.