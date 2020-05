N ahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo en 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, decidió levantar ayer la huelga de hambre que mantenía desde hace ocho días en reclamo de que se reanuden las visitas familiares en el penal en el que permanece alojada.

Fuentes del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER) informaron que la medida fue levantada ayer al "no obtener respuesta" a su reclamo de reanudar las visitas, las cuales habían sido suspendidas en todas las cárceles del país para evitar el contagio del coronavirus. Nahir Galarza decidió "suspender" la huelga ya que "no obtuvo respuesta por parte del juzgado respecto a su pedido y no tenía sentido continuar" la medida, afirmó el SPER en un comunicado. Además, sostuvieron que la joven permanece con "buen estado de salud" y que era "la única interna" que mantenía la protesta.

En diálogo con Canal 11 de Paraná, Nahir afirmó que inició la huelga de hambre el martes 28 de abril y que le realizaban "controles todos los días de presión, temperatura, peso y glucosa". "El pedido es por todas las visitas en general, no sólo por el lunes", dijo en relación a una solicitud que había formulado para que sea visitada por su padre, que cumplía años ese día. Por otro lado, indicó que mantiene contacto con su familia "todos los días", y que no cree poder obtener prisión domiciliaria ya que "niegan todo" lo que solicita.

"Veo todo lo que dicen de mí, cada uno piensa lo que quiere en base a lo que ve y lo que saben, pero pocas personas saben lo que pasó, es fácil opinar", agregó.

Sus padres, Marcelo Galarza y Yamina Kroh, estaban muy preocupados por la salud de su hija. "Nadie se ocupó de ella, nadie fue a verla. Ni de los organismos de derechos humanos. Es una discriminación, como si lo que pide fuera un capricho y no un derecho e hicieran la diferencia con ella", dijeron. El martes fue el cumpleaños de Marcelo Galarza, quien pudo comunicarse con ella. "Fue difícil, mis cumpleaños siempre fueron con mi esposa y mis hijos, pero todo es duro. Todo lo que se ha pedido judicialmente ni siquiera se contempló, como si hubiera una condena de antemano. Está su vida en riesgo", dijo antes de que ella levantara la huelga de hambre.

"Hablamos por teléfono, la notamos muy débil. Más allá de que la asiste un médico, lo que sentimos es que nadie se ha preocupado por lo humano. Siempre fue así en la provincia de Entre Ríos. Hace dos meses que no nos vemos. Ella lleva dos años procesada sin condena firme. No puede estar más de ese tiempo detenida sin sentencia firme", agregaron.

También destacaron que esos tiempos judiciales están agotados. "Psicológica y emocionalmente esto la está afectando. Ella está muy aferrada a nosotros. No le hace bien todo esto. Y como ha dicho su abogado, no hay riesgo de fuga, tiene buena conducta y arraigo, porque estudia Psicología... Sin embargo, detenidos femicidas y violadores fueron liberados en algunas cárceles del país. Hay desigualdad".