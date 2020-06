L a ex modelo Mariana Nannis enviará hoy un escrito al juez Federico Villena para presentarse como querellante en la causa de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el anterior gobierno y el seguimiento que habría sufrido a partir de una denuncia que realizó el año pasado contra su esposo, Claudio Caniggia, en la que menciona una supuesta participación el ex presidente Mauricio Macri en negocios de parques eólicos. El abogado de Nannis, Carlos Broitman, sostuvo a "Crónica" que cuentan con "una denuncia por defraudación y lavado de dinero, números de cuentas, contratos, y en qué lugares se encontraban Macri y Caniggia", y dice contar con documentación que prueban el vínculo del ex futbolista "con contratos por los parques eólicos", causa por la cual pesa una investigación sobre Macri por sobreprecios durante su mandato. Broitman aseguró que su defendida tuvo irse durante un mes y medio a Estados Unidos el año pasado porque "era seguida" desde el Hotel Alvear en donde residía "por camionetas y autos", en tanto que agregó que esa situación "también era vivida por su chofer, que sentía miedo". Nannis hizo una presentación a la que accedió "Crónica" ante el Tribunal Federal Oral N° 12 el pasado 10 de marzo de este año frente al juez Marcelo Martínez De Giorgi, en donde declaró que Caniggia se reunía con Macri en un lugar llamado "el búnker del Botánico, para que no los puedan escuchar".

En esas reuniones, la ex modelo menciona que su ex pareja "no la dejaba ir" y su abogado enfatizó que el tema del cual se hablaba era porque "Caniggia trajo contratos de inversores de los parques eólicos, viajó a China y le dieron instrucciones". En la presentación Nannis también afirmó que el ex futbolista de la Selección Argentina "enviaba dinero desde Europa a una sociedad en Uruguay llamada Akelan CO", mientras que agregó que Caniggia tiene "sociedades y cuentas en Suiza, Inglaterra, Uruguay, China y Catar". Por su parte, el abogado enfatizó sobre la difícil situación que habría atravesado Mariana Nannis durante los últimos meses del gobierno anterior y apuntó contra Mauricio Macri, al subrayar que "no la iban a dejar tranquila después de dar datos sobre dónde se reunían con su marido". En esta línea, Broitman sostuvo que los episodios más raros que le tocó atravesar fueron cuando "algunas personas se acercaban a pedirle autógrafos, alegando que eran fanáticos de ella o de Claudio Caniggia", pero subrayó que las actitudes que tenían para con ella "le parecían sospechosas". Por último, el abogado destacó que esperarán a la respuesta que les dé el juez Villena y que le llevarán "todas las pruebas que tienen por seguimientos ilegales", en tanto que subrayó que no cree "en la inocencia de nadie" en el caso.