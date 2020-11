E l dolor por el fallecimiento de Diego Armando Maradona es mundial, pero en su segunda casa, Nápoles, fue realmente impactante, y seguramente lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Miles de fanáticos del Napoli salieron a las calles no bien se enteraron de la noticia, se acercaron al estadio y le rindieron tributo a quien fue el mejor jugador de su historia. Porque, no caben dudas, hablar de Napoli es hablar de Maradona. El astro argentino le dio al club sus mejores años, cosechó varios títulos y se consagró como el mejor jugador de su época con la camiseta del equipo del sur italiano. Su vínculo empezó el 5 de julio de 1984, y desde aquel entonces forjó una relación especial que perdurará por siempre. Miles de hinchas comenzaron a acercase al estadio con imágenes, recortes, banderas, velas rojas y hasta bengalas, todo en honor al Diez. Cada mural de Maradona a lo largo de la ciudad se llenó de flores y simpatizantes de Napoli despidiendo a su máximo ídolo, entre lágrimas, destrozados ante la noticia, cantando al ritmo de "Mamma mia, ho visto a Maradona".

Su nombre, al estadio

Pero claro, Maradona es tan grande en Napoli que el mismo Luigi de Magistris, alcalde de la ciudad, hizo oficial en sus redes sociales que se cambiará el nombre del estadio San Paolo por el de Diego Armando Maradona. Y Aurelio De Laurentis, presidente del club, apoyó esta iniciativa. De Magistris, además, declaró luto durante toda la jornada de ayer. En cuanto al estadio, las luces quedaron prendidas durante toda la noche, en homenaje a Maradona.

La última visita

En 2017, Maradona visitó por última vez la ciudad que tanto amor le dio a lo largo de su carrera y, como en sus épocas de jugador, revolucionó Nápoles. En aquella oportunidad, el propio De Magistris lo recibió y fue declarado ciudadano ilustre, en la plaza del Plebiscito, ante más de 30.000 personas. "Recibí la ciudadanía pero desde que llegué a Nápoles lo soy, no desde ahora. Le agradezco a De Magistris por haber permitido esto. Quiero agradecer a todo Nápoles, porque voy por el mundo y veo siempre las banderas con las frases ‘Diego, el que ama no olvida’. Y eso se me mete en el corazón porque no hay ninguna ciudad que me haya querido como ustedes", había dicho Diego ese día.