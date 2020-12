No pudo con su genio: Nazarena Vélez "filtró" el video del momento en el que su hija Barbie se comprometió con Lucas Rodríguez. La grabación estuvo a cargo de Alejandro Pucheta, padre de la joven, y se hizo en Punta Cana, donde pasan sus vacaciones.

"Habemus casamiento. Me hace muy feliz esta noticia, por mi hija. Me llena de orgullo. Les voy a compartir un pedacito de lo que me pasaron a mí, una parte del video", escribió la actriz en Instagram.

Barbie, por su parte, había publicado una imagen en la que se la puede ver en pleno beso con Lucas, con el anillo de compromiso bien en primer plano, en la que agregó, para dejar bien claro que aceptaba la propuesta, "hoy y siempre".

Su mamá se expresó desde Mar del Plata, donde se encuentra descansando junto a su pareja Santiago Caamaño. "Estoy como loca, imagínense que naturalmente mis hijos me dan una alegría ya con su solo existir. Entonces cuando uno ve que los chicos están bien y que empiezan a sentirse realizados, y armar una vida con una persona que aman tanto como es el caso de Lucas. Lucas ama profundamente a Barbie y Barbie ama profundamente a Lucas, y es una relación tan hermosa, tan sana y tan linda", expresó.

Y continuó, orgullosa: "Quiero que sepan que estoy como loca. Yo ya lo sabía, me había chusmeado algo Luqui y la propuesta llegó allá (en Punta Cana). A ella no le gusta contar mucho de su intimidad, entonces trato de ser bastante cuidadosa". Lucas es hijo de Fabián Rodríguez, el marido de Nazarena que se quitó la vida en 2014.