"No es vida lo que estoy pasando", reflejó, con profunda tristeza, Jorge, padre de familia, a la cual no ve desde días antes de decretarse la cuarentena. El hombre viajó a Buenos Aires, proveniente de la provincia de Corrientes, para acompañar a una de sus hijas en una intervención quirúrgica. Pero no pudo regresar, profundizando el estado depresivo de su esposa, quien requiere de la inmediata contención de su compañero. Por lo tanto, él acude en busca de ayuda para poder emprender el retorno.

Oriundo de la localidad correntina de Goya, un llamado de su hija mayor, de 15 años, lo impulsó a marchar hacia la provincia de Buenos Aires. La menor debía someterse a una cirugía de quiste y deseaba contar con la presencia de su padre. Por eso este arribó días antes de establecerse el aislamiento obligatorio, y en consecuencia jamás pudo volver a su domicilio. En este sentido, Jorge Daniel Encina reconoció a Crónica que "estoy desesperado, no sé qué hacer para volver, porque no es vida lo que estoy pasando".

Una angustia cuyo agravante radica en la salud de su pareja, quien sufre depresión, la cual se profundiza con su ausencia. Al respecto, Encina detalló que "necesito volver porque mis hijas me llaman todas las noches. Ella, de la tristeza, dejó de comer y estuvo internada. Además, mi esposa sufre problemas psiquiátricos". Por lo tanto, Jorge dejó en claro que "estoy pidiendo que me autoricen a viajar, y un medio de transporte para volver, porque no tengo los recursos para hacerlo". Una ayuda que el hombre implora, y que puede manifestarse comunicándose al 15-2494-0592.