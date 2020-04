F ederico Bal volvió a reaparecer en las redes sociales con un profundo mensaje. Mientras realiza un tratamiento de rayos y quimioterapia para combatir el cáncer de intestino, el actor compartió sus sensaciones con sus seguidores. Al comienzo del tratamiento señaló: "Los rayos que me aplicaban me enseñaron a visualizar como un ejército de diminutos soldados que entran invisibles con el objetivo de eliminar el tumor". Ayer, con una foto acostado junto a su perro, escribió: "Soñé que actuaba. No saben lo que necesito volver a actuar, trabajar, subirme a un escenario, sentirme activo", comenzó su posteo. Y continuó: "Antes soñaba con descansar y dormir cuantas horas quería. Soñaba tener una pileta enorme. Ahora la tengo, pero no tengo a nadie con quien compartirla. Soñaba con una camioneta, trabajé y finalmente la compré, ahora me subo y es sólo un auto más. Se trata de esa constante insatisfacción la que tengo que trabajar", analizó. Y cerró: "Disfrutar las pequeñas cosas de la vida. En tiempo y espacio. Ni antes deseándolas con fuerza y locura ni después dejando de valorarlas cuando las conseguí. Aquí, ahora. Y nada más". Por estos días, al actor se le suman la angustia del encierro y la incertidumbre que genera el Covid-19, con la ansiedad que le genera el hecho de querer derrotar de una vez por todas a su enfermedad. Sin embargo, desde el primer momento demostró tener un temple y una fortaleza dignos de admiración. Ni siquiera su madre, que está visiblemente angustiada por esta situación, puede abrazarlo. "Lo veo a través de videollamada, hablamos todo el tiempo, pero el momento en el que nos vemos cara a cara es cuando va a la sesión de rayos y quimioterapia, que pasa por casa y lo veo desde la puerta, a través del vidrio del auto", había contado Carmen a principios de abril. Sin embargo, la artista sabe muy bien de qué madera está hecho su vida. "Ese es mi león, seguí luchando y vencerás. Te amo, hijo", comentó Barbieri en el último posteo del actor. Porque ella sabe que, a pesar de lo difícil que parece el camino en este momento, ambos podrán estrecharse cuando todo esto se haya convertido sólo en un triste recuerdo.