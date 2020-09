Una beba de tres años de la localidad de Pocito, San Juan, murió ayer por quemaduras en todo su cuerpo, luego de haberse caído en un fuentón con agua hirviendo. Por su parte, la madre no llevó a su hija inmediatamente al hospital por miedo a contagiarse de coronavirus. Según oficiales de la comisaría séptima de la ciudad sanjuanina, la beba cayó al fuentón con agua caliente que su madre había preparado para bañarla. A pesar de que la mamá, de 30 años, intentó curarla con remedios caseros, no obtuvo resultados positivos. Sin atender la urgencia de los dolores que aquejaban a su hija, la mujer decidió no llevarla al médico porque "tenía miedo de que se contagiara de coronavirus", aseguraron fuentes policiales.