U na nena italiana de cuatro años está "presa" del coronavirus desde hace cuatro meses, ya que aunque no presenta ningún síntoma, no consigue tener los dos hisopados negativos para que se la considere curada y pueda retomar la vida que tenía antes de que se declarara la pandemia.

Su historia fue contada por la mamá de Forza (Fuerza) -así la llamó para resguardar su identidad-, quien eligió ponerle ese seudónimo porque "eso es lo que ha demostrado ser". Es que para resistir tanto tiempo en ese limbo se necesita de mucha fortaleza. La chiquita comenzó con síntomas de Covid-19 en marzo, cuando otros integrantes de la familia, que vive en las afueras de Milán, también presentaron cuadros compatibles con la enfermedad. Sin embargo, como ninguno atravesó una situación de gravedad, no fue necesario que los internaran y tampoco les hicieron el hisopado.

A partir de ese momento, comenzaron una cuarentena de más de 14 días, que creyeron que iba a ser suficiente. "En la práctica, estuvimos confinados en casa hasta principios de mayo", detalló la mujer.

Sin embargo, en los días que siguieron las cosas fueron más complicadas de lo que la niña y su madre esperaban, ya que el 14 de mayo le aparecieron algunas manchas en las manos por lo que la llevaron a un centro médico. "Tenía miedo, en esos días se hablaba del síndrome de Kawasaki relacionado con Covid-19 en los niños", relató la mujer.

A partir de entonces, comenzó una seguidilla insoportable de hisopados en solamente un mes. Cuando le hicieron el primer estudio el resultado fue "débilmente positivo", pero le encontraron "un alto nivel de anticuerpos contra el virus". Para colmo, las pruebas siguientes mostraban contradicciones, ya que fueron "una opuesta a la otra: débil, negativo, positivo".

Cada uno de esos procedimientos fue muy traumático para la nena, ya que había que inmovilizarla para poder insertarle los hisopos en la nariz y en la boca. Para colmo, en todos esos estudios no se logró conseguir el doble negativo que se necesita para que la pibita fuese considerada "legalmente" como curada.

Una pesadilla

Todo lo que sucedía era una complicación, no sólo por los resultados esquivos para sus intenciones. Es que Forza empezó a manifestar trastornos en su conducta, como miedo e inseguridad, y no quería que la tocaran ni subirse al auto.

Para evitar que esta situación se agravara, su mamá decidió que no fuese sometida a más hisopados y optó por recurrir a las autoridades sanitarias de la región de Lombardía y a las nacionales para buscar una alternativa para los "débilmente positivos". "Ya no quiero ponerla bajo este estrés. Ella está atormentada por pesadillas, se despierta gritando, habla de monstruos, malos médicos", sostuvo, a la vez que lamentó: "Todo el mundo me ha confirmado que la niña ya no contagia, pero el problema sigue siendo la burocracia. Nadie ha asumido la responsabilidad de liberarla ‘legalmente’".

Mientras tanto, después de cuatro meses de dificultades, Forza comenzó a hacer una vida un poco más normal y, según su mamá, ninguna autoridad manifestó "objeciones".

Sin embargo, este limbo en que el se encuentra la chiquita le puede generar más dolores de cabeza, como la imposibilidad de ser anotada en la escuela hasta no tener el resultado esperado del doble negativo. "Pido que se evalúen otros elementos para el final de la cuarentena", reiteró la desesperada mujer, que añadió que "no se puede violentar a los niños de esta manera". "Tiene el derecho de volver legalmente a vivir", concluyó.