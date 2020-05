U n padre enardecido por enterarse del abuso de su hija de 10 años ingresó a la vivienda del presunto abusador y, tras enfrentarse con el sujeto, fue golpeado con una botella y luego detenido, mientras el chacal sigue en libertad.

Andrea, madre de la menor, le comentó a Crónica HD que "la carta de mi nena decía que ‘quiero decirles que hay un chico que me toca, es difícil de decirlo, perdón por no contárselo pero él me amenazó, por favor no me peguen, no me lo puedo perdonar’".

La mujer agregó que "esto lo encontré en la habitación de mi hija de 10 años, todo hecho bollitos. En la noche del jueves a la 1 de la mañana del viernes estaba tomando mate en la cocina cuando escuché que pasó una carta por debajo de la puerta y mi marido no se dio cuenta. Agarré el papel y decía: ‘Papá, tengo que hablar con vos, hay algo que te tengo que decir, pero no me retes’. Entonces entré en la habitación y le dije Milena: encontré esta carta, qué pasó; ella me dijo que no pasó nada. La noté con los ojos y la nariz llorando".

La madre de la víctima indicó además que la menor le dijo: "Perdoname, Nano me toca, él me toca la cola por debajo de la bombacha". Más tarde agregó: "No pude responder, estoy en shock porque pasó de todo, estoy nerviosa. Mi marido reaccionó, lo fue a buscar a su domicilio y lo detuvieron desde el viernes, y mis hijos vieron cómo le pegaron en la cabeza con una botella. Mi hija ni duerme desde que se llevaron a su papá y vio cómo lo golpearon. Ella me dijo que sintió un golpe en la pierna porque se revolearon botellas y palos".

"La revisaron en el Cuerpo Médico de Lanús, pero todavía no le hicieron la cámara Gesell. Mis hijos necesitan la contención de su padre, hay que pensar en los hijos también", dijo la mujer entre lágrimas.

Consultada sobre quién es el sujeto (que ya fue denunciado y se encuentra en libertad), Andrea dijo que "es amigo de mi hermano, de unos 36 años, se llama Claudio y vive en la calle 12 de Octubre al 1700. Esto pasó porque estaba constantemente en mi casa, venía temprano y se iba tarde".