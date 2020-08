Una nena de 12 años tuvo que irse de su casa por el acoso de un vecino condenado por abuso sexual en Tucumán. La madre contó que tomó esta medida porque la custodia policial ordenada por la Justicia "se fue del frente de la vivienda cuando se retiraron los canales de la televisión". "Me da mucho miedo encontrar a mi hija muerta", dice Eliana Barrionuevo sobre "Sofía" (nombre ficticio), quien es acosada por el vecino de al lado, de 71 años, desde que recibió la prisión domiciliaria en el marco de la pandemia del coronavirus. Gregorio Evaristo Leiva fue condenado en 2017 por abuso sexual agravado por violar a su propia hija, a quien dejó embarazada cuando tenía 14 años y luego la obligó a parir. "El nene de seis años se orina en la cama y me dice que tiene pesadillas con ‘el viejo’. Mi otra hija, de 17, vive angustiada y llorando, y mi nena de 12 años no puede volver a su casa del miedo", expresó.