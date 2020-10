Mientras centenares de personas se manifiestan en Roma contra el uso obligatorio de tapabocas, el gobierno italiano informó ayer de 5.724 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, un nuevo récord para la segunda ola, que se sitúa ya en las gráficas muy cerca de las cifras de la primera ola, y 29 nuevos fallecimientos, para sumar 36.140 muertes y 349.494 casos totales.

En este marco, el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, anunció la convocatoria a una reunión urgente con el Comité Técnico-Científico para evaluar la situación y la posibilidad de adoptar nuevas medidas para frenar el aumento de infecciones. Speranza promueve intervenciones "focalizadas y localizadas" que prevean la creación de "zonas rojas" locales y evitar así cierres generalizados. Además, el ministro advirtió que Italia "no ha salido de la fase difícil" y defendió la necesidad de un "pacto país" a nivel político "por el futuro".

Sin embargo, en simultáneo con la difusión de estos datos, dos manifestaciones, una de unos cientos neofascistas de Forza Nova y, por separado, otra de cerca de un millar de personas sin encuadre ideológico, como antivacunas y complotistas, confluyeron en la llamada "marcha de la liberación" en la céntrica plaza San Giovanni. "No soy negacionista, estoy aquí porque no quiero la dictadura", se leía en una pancarta. Otra rezaba "In Trump we trust" ("En Trump confiamos").