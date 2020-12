En un nuevo capítulo del escándalo mediático, Nicole Neumann cruzó duro a Yanina Latorre, quien había puesto en duda, recientemente, su decisión de vida por el veganismo.

En declaraciones al portal Ciudad, Neumann puntualizó: "Jamás comí carne. ¡Que digan lo que quieran! Nadie me paga por ser vegana, es más, me limita mucho más en el campo laboral, pero lo hago y lo sostengo porque es mi filosofía de vida. La gente critica lo que sabe que está mal y no podría sostener, estoy acostumbrada. Yo no estoy mirando al otro, no tengo tiempo, por suerte".

Precisamente, Yanina Latorre había subrayado que "Nicole te va con el discurso vegano y cuando va a comer afuera come carne en los restaurantes de canje, y te dice ‘no, fue una invitación’", disparó la panelista en el ciclo televisivo "Los ángeles de la mañana", sorprendiendo con sus palabras a sus propios compañeros. "¡¿Cómo que come carne?!", reaccionaron a la par.

Por otra parte, cabe señalar que Nicole tiene tres hijas con el futbolista Fabián Cubero: Indiana, nacida el 18 de octubre de 2008; Allegra, nacida el 6 de enero de 2011, y Sienna, nacida el 3 de julio de 2014. En mayo de 2017 Neumann y Cubero se separaron después de casi once años de matrimonio, para finalmente formalizar su divorcio en abril de 2018. Sin embargo, la relación posmatrimonial de Nicole con Cubero se hizo altamente problemática, sobre todo a partir del vínculo afectivo que el ex jugador de Vélez comenzó con Mica Viciconte.