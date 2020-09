Una nena de 7 años fue atacada por un perro pitbull cuando caminaba con su mamá sobre una calle comercial de San Miguel. El animal andaba suelto y sin bozal y el ataque duró varios minutos, terminando cuando los vecinos lograron liberarla. El perro le provocó una fractura expuesta en una de sus piernas que no perdió gracias a la rápida intervención quirúrgica. Los familiares contaron que el perro andaba suelto, sin collar, sin bozal y que ya identificaron al dueño, pero no se hace cargo. "Él vino ayer y dijo que ese no era su perro. Pero después nos enteramos de que lo había abandonado en el campo porque había mordido a un sobrino y quiso también venderlo", dijo la tía de Jazmín. "Necesitamos que venga y dé la cara y se haga justicia", agregó.