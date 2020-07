U n apostador ganó más de 43 millones de pesos en La Segunda Vuelta del Quini, sorteado anteanoche. La boleta ganadora se jugó en la agencia El Gringo de la Suerte, de la calle Tomás Orel 247, en la localidad de Allen, la "Capital Nacional de la Pera" , del Alto Valle de Río Negro.

Su propietario, Luciano Sagripanti, contó: "Vi el sorteo por televisión y cuando dijeron que se había vendido en la agencia 53 de Allen pegué un grito. Ayer abrí temprano y al rato comenzaron a venir vecinos y clientes para comentar la novedad". Respecto del ganador, reconoció que "no tengo pistas, porque hasta el momento nadie se comunicó conmigo; de lo que no tengo dudas es que se trata de alguien de la zona, porque todos mis clientes son vecinos". En algunos corrillos circuló la versión de que el ganador era un taxista del lugar, pero no pudo ser confirmada.

Finalmente, Luciano recordó que "a fines del año pasado vendí un premio del Loto superior a los 4 millones de pesos. Pero nunca uno como el del domingo. El Quini es el juego preferido por la mayoría para salvarse, y ahora que el Loto no está jugando crecieron aún más las apuestas"

Quedan buenos pesos

Pese al acierto, quedó mucha plata para el sorteo de mañana. Habrá 346 millones de pesos en danza. El Tradicional ofrecerá $218.000.000 y La Revancha, casi 100 palos. Será cuestión de insistir, entonces.