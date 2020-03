S u nombre está directamente relacionado con el fútbol femenino argentino y mundial. No es necesario googlearlo, con solo escucharlo ya se sabe quién es. Con su talento para inflar las redes ajenas, logró trascender fronteras y hoy en día es conocida por todos. Mariana Larroquette, una de las grandes figuras que tiene UAI Urquiza y el Seleccionado nacional, dialogó en exclusiva con "Crónica" y dejó en claro su gran preocupación por el avance de la pandemia por coronavirus.

"Estoy tranquila, esperando que todos tomemos conciencia de que esto no es un chiste. Muere mucha gente en todo el mundo por día por el coronavirus y pareciera que hasta que no nos toque de cerca no vamos a reaccionar", comenzó relatando la mediocampista ofensiva que tiene mucho poder goleador.

La puesta a punto

El aislamiento no es fácil. Dejar de hacer la rutina diaria juega una mala pasada a todos. No importa si uno es profesional o un empleado, estar lejos de sus cosas cuesta. Y para Larroquette, poder cumplir con la rutina que le envían desde el club, se complica por el poco espacio que tiene en su hogar. "Entreno en casa y tengo algunos materiales. Lo malo es que tengo poco lugar para poder moverme y poder entrenar bien. Los profes nos actualizan las rutinas de trabajo todas las semanas y se van acomodando a lo que todas tenemos", enfatizó, para de inmediato resumir: "Es un poco rutinario todo. A veces quiero correr a full y no puedo hacerlo por el espacio de mi casa. Eso es algo que me desespera un poco".

Ir al entrenamiento. Charlar y matear con sus compañeras y amigas. Correr y definir. Esas son algunas de las cosas que no está haciendo por cumplir la cuarententa obligatoria. Sin embargo, a pesar de estar alejada de su equipo, la tecnología juega a favor de ellos ya que "día por medio hacemos videollamada entre todas junto con el entrenador para hablar de nuestro fútbol y de la situación que se está viviendo. Eso es algo que nos ayuda a no estar tan solas dentro de todo".

En crecimiento

Por último, Larroquette analizó lo que fue el 2019 para el fútbol femenino, tanto a nivel local como a nivel internacional. "Creo que fue un año bisagra. A nivel selección logramos muchísimo al enfrentar en el Mundial a dos equipos históricos; de los Panamericanos nos trajimos la primera medalla; y a nivel AFA hay varios puntos positivos: se empezaron a jugar las fechas FIFA, se presentó un proyecto para profesionalizarnos y hoy se transmiten nuestros partidos por la televisión. El fútbol femenino creció muchísimo", sentenció.