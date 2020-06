Dado que el objetivo de la nueva etapa de la cuarentena estricta es reducir la circulación de personas en el transporte público para poner un freno al aumento de los contagios, desde el gobierno nacional no se descarta bloquear las tarjetas SUBE de los trabajadores no esenciales. "Soy de la idea de no bloquear la SUBE, porque puede haber una situación de fuerza mayor. Pero si hay una tarjeta con uso habitual que no está dentro de los trabajadores esenciales, probablemente la bloqueemos", afirmó el ministro de Transporte, Mario Meoni. "Las personas que no tienen autorización no van a poder movilizarse. Es una medida sanitaria que nadie deseaba tomar, pero el proceso es el adecuado, seguimos priorizando la salud de las personas", afirmó, para agregar que su cartera está utilizando los datos de la tarjeta SUBE para "hacer un análisis de las líneas de colectivos y trenes con mayor tránsito" y así poder "reforzar la cantidad de unidades en estas líneas para garantizar el distanciamiento social".