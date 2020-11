P or las redes fue acusado de abuso sexual de sus hijas por su ex mujer. La Justicia no llegó a juzgarlo. Un empleado municipal murió quemado cuando cerca de cincuenta vecinos le prendieron fuego su casa de la localidad neuquina de Centenario. Los abusos de las nenas de 5 y 9 habían sido denunciados el pasado 30 de octubre por la ex pareja de Rigoberto Godoy, de 65 años. El acusado vivía solo y no alcanzó a ser rescatado de las llamas tras el incendio iniciado por los vecinos el lunes. Varios efectivos policiales sufrieron heridas por piedras arrojadas cuando se acercaron a la casa. Tras la denuncia, la Justicia había ordenado que ambas niñas fueran examinadas por personal médico, que en un primer informe dijo que no detectó lesiones en sus cuerpos, y no se había realizado aún la psicológica.

"Si él cometió un delito, tiene que pagarlo, pero no de esta manera, para eso tenemos una Justicia", dijo la hermana de la víctima a los medios locales. Fuentes de la investigación aseguraron que el hombre tenía un antecedente del año pasado, cuando fue denunciado por un caso de abuso sexual, pero en principio los pesquisas dijeron que en esa causa fue sobreseído. La investigación está a cargo de la fiscal de Homicidios María Eugenia Titanti, quien ordenó la autopsia de la víctima y una serie de medidas para intentar identificar a quienes cometieron el hecho.

No es esta la primera vez en el año que un hombre es "linchado" acusado de delitos que, de ser culpables, tendrían la pena más alta dentro del Código Penal. Pero ninguno de ellos llegó al banquillo de los acusados porque fueron asesinados sin que se determinara si eran realmente los culpables, y aun siéndolo, la condena tenía que ser la que prevé la Justicia.

El 21 de octubre Antonio Guaymás alias "El Culón", el principal sospechoso de abusar y matar a Abigail, de 9 años en Tucumán, fue asesinado por una horda de personas, a golpes y machetazos, mientras otros filmaban. Al cuerpo de la nena lo encontraron los vecinos, al sospechoso también, después de tres días de búsqueda. En las redes sociales ya avisaban que si lo encontraban antes que la policía lo iban a matar. "Mi hija va a descansar en paz sabiendo que el culpable ha pagado por lo que ha hecho y va a estar ella un poco más tranquila", dijo el papá, que no participó del ataque. La fiscalía intenta identificar entre ese gran grupo de personas a quienes lo mataron y deberán responder ante la Justicia por eso.

En Mendoza un hombre golpeó a su mujer, al llegar la policía quiso escapar, los vecinos lo evitaron, pero lo mataron al golpes.

Aunque se trate de delitos aberrantes, irreparables en muchos, casos. ¿Eso justifica que se les quite la vida? No, Está la ley para juzgarlos, para determinar si son culpables o no, y el Código Penal no contempla la pena de muerte. Y las personas que definen esa muerte deben saber que están cometiendo un asesinato. También es cierto que la Justicia debería preguntarse por qué la gente reacciona así. No existe la justicia por mano propia, porque quien cree hacerla está cometiendo un delito. Son las instituciones las que tienen que mediar, porque, si no, sería todo un caos y porque las víctimas se merecen que estos hombres sean condenados por los delitos cometidos. Si los linchamientos se siguen cometiendo, la que retrocede es la sociedad.