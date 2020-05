P rimero se sospechó de un femicidio seguido de intento de suicidio, pero ahora la investigación recae sobre el hijo de la pareja, que quedó detenido. El ex intendente de la localidad misionera de Santiago de Liniers resultó gravemente herido y su esposa fue asesinada al ser atacados a tiros en su casa. Faustina Antúnez (59) murió antes de que pudiera ser atendida en el hospital Samic de Eldorado, mientras que el ex jefe comunal Arnoldo Schoenfisch (56) fue trasladado en estado crítico a un hospital de la ciudad de Posadas. Medios de Misiones informaron al principio que era muy probable que se tratara de un femicidio seguido de intento de suicidio en el cuarto de la pareja. Sin embargo, luego trascendió que el ex jefe comunal alcanzó a pronunciar "Pablito se mandó una cagada", en referencia al hijo de 18 años de la pareja, a quien apuntó como autor del hecho.

Los investigadores indagaron sobre las últimas palabras del ex intendente antes de perder la conciencia al hijo de la pareja, que reside junto con sus abuelos a pocos metros de allí. Algunos testigos señalaron que lo vieron salir de la vivienda de sus padres, testigos hablaron de mala relación y de adicción a las drogas. "Hace un tiempo comenzaron a llevarse mal. El chico no hacía caso a nada y por eso empezaron a sacarle todo, el cuatriciclo, la camioneta y demás", dijo uno de los investigadores. El joven es el único hijo de Schoenfisch, en tanto que Antúnez tiene hijos producto de una relación anterior, entre ellos Miguel Ángel Szunkowski, actual intendente de la localidad. Lo que se cree es que el joven volvió a discutir con sus padres y los atacó a balazos mientras dormían. En la habitación de la pareja los peritos lograron secuestrar dos proyectiles calibre 38 que estaban entre una almohada y el colchón de la cama matrimonial, mientras que en otro ambiente del inmueble se incautó un revólver 38 largo.

También allanaron la casa de los abuelos, donde secuestraron dos sábanas, dos fundas y un trozo de trapo con manchas que deberán ser examinados para establecer si se trata de restos de sangre. Además se le practicó el examen de parafina tendiente a detectar rastros de pólvora en sus manos.