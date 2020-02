N o hay detenidos por el aberrante crimen. Los dos apresados y acusados por el crimen de un niño de 4 años y la violación de su madre en una playa de la localidad santacruceña de Puerto Deseado fueron liberados por falta de pruebas. La medida fue dispuesta por el juez de instrucción de esa ciudad, Oldemar Villa, porque habían sido aprehendidos "sin las medidas probatorias ordenadas" y "no se los puede retener más de seis horas" en esa situación, dijo un vocero de la investigación. "No le tengo miedo a la marcha" señaló el magistrado que los liberó, luego de la multitudinaria movilización en reclamo de justicia de este viernes, según informó "La Opinión Austral". No obstante, ambos quedaron bajo vigilancia en sus domicilios hasta que se compruebe si están o no vinculados al expediente. Y habría dos nuevos sospechosos en la mira.

En tanto, la mujer abusada fue trasladada en la mañana del sábado desde el hospital donde estaba internada hasta el juzgado que investiga el hecho, para ampliar su declaración testimonial y aportar nuevos datos que ayuden a los pesquisas a dar con los atacantes, pero se descompensó cuando estaba declarando y debió interrumpirse el trámite y retornarla al nosocomio.

En tanto, sus familiares llegaron a Puerto Deseado en horas de la madrugada acompañados por funcionarios municipales de Salta para brindar la ayuda necesaria de contención a la víctima. El caso provocó gran conmoción en toda la provincia, hasta el punto de que la gobernadora Alicia Kirchner ordenó a las máximas autoridades en materia de seguridad que se pusieran a disposición de la investigación para lograr su esclarecimiento.

El hecho ocurrió la tarde del jueves, cuando la mujer y su hijo, que viven en Salta y estaban de visita en la ciudad santacruceña, caminaban por la playa Cavendish, ubicada a poco más de un kilómetro del centro de la localidad balnearia de Puerto Deseado. De acuerdo con los datos que pudo aportar la víctima a la policía, en ese momento ambos fueron sorprendidos por dos hombres que los amenazaron, la obligaron a caminar hasta una cueva, ya que el lugar está rodeado de acantilados, y luego la atacaron con el objetivo de abusar sexualmente de ella.

Según lo que relató, en medio del ataque sexual y mientras uno de los agresores amenazaba a su hijo con un cuchillo, la mujer se desvaneció, por lo que los delincuentes, al creerla muerta, se llevaron al chico, a quien finalmente asesinaron a golpes y dejaron abandonado su cadáver en la misma zona, a pocos metros de donde se hallaba su madre.

Una testigo relató que minutos más tarde auxilió a la mujer, que apareció descalza y totalmente ensangrentada cuando se hallaba realizando un paseo por el autódromo de la zona.