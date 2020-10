L a tecnologia calla. Los investigadores del femicidio seguido de suicidio ocurrido el sábado pasado en el country Martindale de Pilar no lograron desbloquear los celulares del empresario Jorge Neuss y de su esposa, Silvia Saravia, donde pensaban hallar indicios del móvil del hecho, aunque el peritaje continuará con el objetivo de poder acceder al contenido de esos smartphones. Fuentes judiciales aseguraron que expertos informáticos realizaron esta tarde un primer intento para acceder a los iPhone de la víctima y del femicida, pero no lo lograron porque ambos aparatos tienen un PIN de acceso que nadie de la familia aún pudo aportar. "Lo que se hizo fue encender los celulares con la esperanza de que no tuvieran clave, pero ambos tenían un patrón para desbloquearse. No se hizo por el momento ningún intento de acceso con claves frecuentes, eso se dejará para una segunda etapa", explicó una fuente judicial. El peritaje se hizo en la sede de la Fiscalía General de San Isidro, por parte de personal especializado de la Policía Judicial que depende de la Procuración General bonaerense, y ante la presencia de la fiscal de la causa, María José Basiglio, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Pilar. La herramienta tecnológica que tienen es el UFED (Dispositivo Universal de Extracción Forense, según sus siglas en inglés), un aparato que permite extraer de un celular, una tablet o cualquier otro dispositivo toda la información almacenada de la memoria o de las tarjetas SIM para su análisis forense. Lo único que sí se escaneó fue una tarjeta de memoria que fue hallada en la casa, pero se constató que pertenecía a una cámara de fotos digital y que sólo contenía viejas fotografías y nada que sirva en la investigación de este hecho. Las fuentes indicaron que en otro momento se intentará acceder a los dos iPad del matrimonio y que las dos computadoras secuestradas en la vivienda, una notebook MacBook Air y una computadora de escritorio tradicional con CPU, serán remitidas a otros peritos informáticos de La Plata. Trascendió que, horas antes del femicidio, Silvia Saravia y su hija habían decidido alejarse de Jorge Neuss. Para salir de la espiral de violencia y maltrato en la que se sentían atrapadas, Lucila Neuss le propuso a su madre irse ese fin de semana fatal a un campo que la familia tiene en Sierra de la Ventana. "Nos vamos hasta el martes, hasta que se calme un poco todo. Mañana vas a buscar algo de ropa y listo", le dijo, palabras más palabras menos.