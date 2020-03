I mprevisto pero no extraño. Moria Casán nos impactó, al mejor estilo de la One. Ayer, al abrir su clásico envío de "Incorrectas" y ante la sorpresa de sus "vayainas", comunicó con voz templada pero firme que no iba a continuar con el programa hasta nuevo aviso, hasta que se pueda llegar a superar la incertidumbre, la angustia y el temor paralizante que está generando la pandemia coronavirus. En consecuencia, hoy es el último envío de "Incorrectas". Desde su amplia casa de Parque Leloir, la diva, ubicada en su living, parada y con su agenda de trabajo en mano, justificó su decisión y la argumentó con términos claros y contundentes.

"No puedo hacer nada que se me torne forzoso y con sabor amargo. Les quiero decir que cuando regrese ‘Incorrectas’ lo va a hacer con todas nosotras a full y dando siempre mucha alegría y entretenimiento. Quiero agradecer al piso, a todos los asistentes y colaboradores que han hecho un aporte fundamental. Mañana (por hoy) es el última emisión y me gusta anticiparme a todo para agradecer y brindarles todo mi cariño". Una y otra vez, la estrella afirmó: "Esto es para bien de todos. Fijénse que yo estoy bien de salud, disfrutando de una casa espléndida, con la heladera bien llena, con asistenters por doquier y una enorme piscina climatizada, entonces, evalúo que no tengo que tener un móvil acá con los acontecimientos de dominio público que estamos viviendo y que nos están azotando minuto tras minuto". Y con su acostumbrada franqueza, agregó: "Y esto me lo planteo únicamente yo, y que conste que no me hago la caritativa ni tampoco la madre Teresa de Calcuta porque soy cero en eso, no tengo tanto espíritu de filántropa. Yo amo este país con total intensidad y me duele sobremanera todo lo que esta pasando. No va conmingo estar haciendo algo divertido cuando la realidad del país marca muertes que crecen día a día, al igual que en el mundo entero. No va con mi espíritu y mi forma de ser y, en esta decisión no tiene absolutamente nada que ver la empresa; es pura y exclusivamente mía y, en consecuencia, volveremos cuando estén dadas las condiciones. Este virus es only inlcusive", finalizó.

También destacó que "soy consciente de que esto representa una pérdida de trabajo, pero, bueno, yo también tuve que suspender las funciones del teatro y esto es algo que supera todo, en lo que nos vemos afectados todos. Por lo tanto, sigamos todas las medidas que se anuncian, de la mejor manera posible; cambian los paradigmas y los estilos y formas de vida. Tenemos que estar muy atentos a todos". Moria confesó que "a nivel proyecto artístico, tenía una película para filmar en Brasil para Netflix y tuve que dejarla de lado. Es el día a día, vivamos de la mejor manera posible". Por otra parte, señaló: "No nos dejemos llevar por los temores y la angustia, manejemos la mente a favor de nosotros para que no bajen las defensas y nuestro organismo quede débil. Fuertes podemos vencer ".