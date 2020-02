E n el marco de la despedida de un contingente militar que partía en una misión de paz hacia Chipre, el presidente Alberto Fernández utilizó la expresión "dar vuelta la página" en un tramo de su discurso referido a la última dictadura militar. La referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, lo trató de "negacionista" y rechazó "aceptar dar vuelta la hoja ni cerrar la exigencia de que se abran los archivos y que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos/desaparecidos".

Ante las durísimas críticas de Cortiñas, el jefe de Estado escribió ayer en redes sociales una aclaración sobre el planteo que indignó a la madre de Gustavo Cortiñas, militante del PJ en la Villa 31, desaparecido en 1977. Pidió "disculpas" y que "nadie dude en qué lugar estoy parado".

En aquel acto, "días atrás, celebré el dato de que ahora la totalidad de la oficialidad de de nuestras FF.AA. habían surgido en democracia. De aquí en más, no deberemos analizar si alguno participó de las sistemáticas violaciones de derechos humanos que fueron parte del genocidio que padeció nuestra Patria", arrancó Fernández.

"Por eso dije que podíamos ‘dar vuelta la pagina’. Entre nuestros oficiales ya no quedan partícipes activos o complacientes del terrorismo de Estado", continuó y agregó: "Hablé también de las inconductas de muchos oficiales que en el pasado fueron parte de ese perverso accionar. Esas inconductas fueron delitos atroces", puntualizó el mandatario.

"He visto que mis palabras han herido la sensibilidad de las víctimas. Nunca quise causar en ellas el más mínimo dolor. Hago esta aclaración ante el reproche que me han hecho por lo que dije. Veo que no usé las palabras pertinentes. Disculpas por ello", aseguró.

Cortiñas había opinado al respecto: "Yo lamento y rechazo totalmente todas las expresiones del Presidente. No tenía ninguna necesidad de expresarse así, por eso pienso que es un negacionista y lo lamento mucho. Según él, tenemos que dar vuelta la hoja y dar por muertos para siempre a nuestros detenidos/desaparecidos, cuando costó más de 40 años la lucha. Hay que seguir andando porque nadie puede quedar en silencio ante estas declaraciones", repudió.

El Presidente concluyó su descargo: "No quiero pasar por distraído ante la queja justa. Que un error mío no nos divida. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre debemos estar unidos para que el ‘nunca más’ que pregonamos sea ‘nunca más’ en la Argentina".