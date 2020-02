E l conductor radial anunció su separación de Julio Guitart con un contundente descargo en sus redes sociales: "Querer ser famoso se te va a notar y obvio que el primero en darse cuenta voy a ser yo". Recordemos que el día que compartió el comienzo del amor con su pareja, había escrito: "Va todo muy despacito, muy tranquilo. No es un mocoso, tiene 41 años, en su profesión le va muy bien, es independiente, no miente, que para mí es fundamental", dijo la semana pasada el Negro Oscar González Oro tras anunciar su romance con Julio. Sin embargo, a menos de un mes de oficializar su noviazgo, el conductor radial de 68 años comunicó su ruptura. "A quien corresponda: este soy yo", escribió el periodista en su cuenta de Instagram para iniciar su contundente descargo. "Hay dos cosas que no se pueden hacer si estás conmigo. A) Asustarte y salir corriendo porque los medios hablen de nosotros, huir por una foto en las páginas de espectáculos o por un informe en la tele. Cuando te acercaste a mí o me buscaste sabías quién era. Si no tal vez no lo hubieses hecho. B) Usarme para llegar a lugares a los que jamás hubieses llegado porque no tenés talento alguno", manifestó fiel a su estilo. "Querer ser famoso se te va a notar y obvio que el primero en darse cuenta voy a ser yo. Estas dos cosas me lastiman. Pero no puedo ni quiero dejar de ser el Negrito Oro. Quiero ser querido por mi gente como lo soy gracias a Dios. No quiero cambiar ni de profesión ni cosas por el estilo", señaló el locutor. Y cerró: "Quiero ser el que soy desde hace muchos años. Soy feliz así. No voy a cambiar nada para ser amado. Que se ponga el saco a quien le quede bien".

Fue el propio González Oro quien expresó que su ahora ex pareja no era una persona interesada y tampoco le parecía un mentiroso, como sí experimentó en otros romances. En 2018, el periodista se separó de Pablo "Tato" Cabrera y más adelante volvió a apostar al amor con Mauro Javier Francisco con quien llegó a planificar su casamiento.

Oscar González Oro y Mauro Francisco, su anterior pareja, también blanquearon la relación en las redes y todo parecía que iba muy en serio. A los pocos meses se hablaban de casamiento y hasta de la posibilidad de formar una familia adoptando una nena. Pero el amor terminó y, en julio del año pasado, el conductor mendocino anunció con una sentida publicación de Instagram que el noviazgo con "Panchito" había llegado a su fin.