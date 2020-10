L a furia se desató en Nápoles por la aplicación del toque de queda para contener el coronavirus y cientos de personas desafiaron la medida tomada por las autoridades y salieron a las calles para enfrentarse con los policías. El presidente de la región, Vincenzo de Luca, anticipó que ordenará en breve el confinamiento total. Mientras, las autoridades nacionales informaron ayer 19.644 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas, en la cuarta jornada consecutiva de récord diario en Italia.

Mientras el gobierno ajusta un nuevo paquete de restricciones que entraría en vigor mañana, el país suma un total de 504.509 contagios y 37.210 muertes desde el inicio de la pandemia después de sumar 151 muertos durante la jornada del viernes. Para encontrar un aumento tan alto de víctimas hay que retroceder cinco meses, al 21 de mayo, cuando hubo 156 decesos.

El toque de queda en Campania desde las 23 hasta las 6 de la mañana y el anuncio de un cierre total de esta región italiana en los próximos días desencadenaron en la capital, Nápoles, una noche de protestas que acabaron con el lanzamiento de piedras a la policía y la quema de contenedores de basuras. Algunos contenedores fueron quemados y otros volcados por grupos de jóvenes encapuchados que atacaron a los coches de la policía. Grupos de personas también cortaron el acceso a las calles del centro histórico como protesta contra el presidente de la región, Vincenzo de Luca.

De Luca anunció este viernes que "en breve" va a ordenar el confinamiento total de la región, porque las medidas hasta ahora adoptadas, como el toque de queda nocturno que entró anoche en vigor, "no son suficientes". "Debemos cerrar todo y debemos cerrar hoy, no mañana. Estamos a un paso de la tragedia", subrayó y dijo que el cierre será de "un mes o cuarenta días y luego veremos, pero sin soluciones drásticas no podemos aguantar", agregó.

También se produjeron protestas en Roma, donde los comerciantes de zonas como la céntrica plaza de Campo dei Fiori cerraron sus locales con una hora de anticipación al toque de queda de medianoche impuesto por la región de Lacio.

El presidente del gobierno italiano, Giuseppe Conte, aseguró que su objetivo es evitar un segundo confinamiento total, pero se prevén nuevas medidas más restrictivas ya este fin de semana, como reducir aún más el ocio y los viajes y la hipótesis de un toque de queda nacional y el cierre de bares y restaurantes a partir de las 6 de la tarde para que los ciudadanos se muevan solo durante el día y solo para ir a los colegios o trabajar.